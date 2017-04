Dít kunnen de oorzaken zijn van pigmentvlekken op je huid

Ze zitten op je handen, of onder je ogen, in je nek, of misschien wel op je decolleté. En bijna iedereen heeft ze: pigmentvlekken. Hoe ontstaan deze vlekjes en wat kun je doen om ze te voorkomen?

Pigmentvlekken komen ontzettend vaak voor, zegt huidspecialist en onderzoeksarts Jetske Ultee. “Maar liefst 1 op de 5 consulten bij de cosmetisch dermatoloog gaat over de behandeling van deze ontsierende verkleuringen.” Niet alle pigmentvlekken zijn hetzelfde en ze kunnen ook niet allemaal op dezelfde manier behandeld worden. Daarom moeten we eerst onderscheid maken in de verschillende oorzaken van pigmentvlekken:

Door hormoonveranderingen

“Je hebt bijvoorbeeld vast weleens gehoord van melasma of zwangerschapsmasker. Deze bruine vlekken ontstaan (onder andere) door hormoonveranderingen en ze komen voornamelijk voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Vaak vlammen de vlekken op tijdens de zwangerschap – vandaar de naam.”

Door schade of irritatie van de huid

“Daarnaast kan ‘overpigmentatie’ optreden na schade of irritatie aan de huid. Deze vorm noemen we post-inflammatoire hyperpigmentatie. Deze vlekjes kunnen bijvoorbeeld ontstaan na wondjes of zelfs na het scheren.”

Door de zon: ‘ouderdomsvlekken’

“Verreweg de bekendste vorm van overpigmentatie zijn de zogenaamde ‘ouderdomsvlekken’. Deze verkleuringen in de huid zijn het gevolg van blootstelling aan de zon. De naam klopt eigenlijk niet echt, want deze zonnevlekken kunnen ook al op jonge leeftijd zichtbaar worden.” Ouderdomsvlekken zie je vooral op huid die vaak aan zon wordt blootgesteld. “In het gezicht dus, onder de ogen, de neus, het decolleté, op de handruggen en de armen. In de winter verdwijnen deze vlekken trouwens niet, zoals sproetjes wel doen.”

Door je parfum

“Soms is bij verkleuringen in de hals sprake van de aandoening ‘Poikiloderma van Civatte’. Bij vrouwen zie je deze typische roodbruine vlekken vaak in de hals en het decolleté, bij mannen langs de kaaklijn. Ook deze huidverkleuringen lijken veroorzaakt te worden door zonschade, maar met name door de combinatie zon en parfumgebruik.”

Wat kun je ertegen doen?

Het allerbelangrijkste advies van Ultee: “Bescherm je huid tegen de zon, iedere dag.” Dus niet alleen als je in de zon op een terras zit, maar ook in de herfst en de winter. “Kies voor een crème die zowel tegen uv-A- als uv-B-stralen beschermt, en die het liefst ook nog antioxidanten bevat. Vergeet natuurlijk niet je handen en je hals in te smeren. Het dragen van een zonnebril helpt ook (bijvoorbeeld tegen de pigmentplekjes onder de ogen).”

Let op met parfum

Het kan de moeite lonen eens heel kritisch te kijken naar de ingrediëntenlijst van je huidverzorging. “Geurstoffen die voor problemen kunnen zorgen zijn geraniol, linalool, citronellol en d-limonene. Spuit ook geen geurtje meer in de hals, maar doe dat achter je oor, op je kleding of in je haar. En wederom: gebruik een zonnebrandcrème.”

Heb je al last van pigmentvlekken en wil je ervanaf komen? Dit zijn de do’s en don’ts.

