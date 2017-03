Nationale Pannenkoekdag: 12 weetjes over pannenkoeken die je nog niet kende

Sinds 2007 vieren we in Nederland Nationale Pannenkoekdag. Je denkt alles over deze Nederlandse lekkernij wel te weten, maar deze 12 feitjes kende je waarschijnlijk nog niet.

En wist je dat je met een scheutje chocolademelk de lekkerste chocoladepannenkoeken op tafel zet? In de video zie je hoe eenvoudig dat is!

De duurste pannenkoek ter wereld eet je in Manchester voor maar liefst 930 euro (dan heb je er wel een met Schotse kreeft, Beluga-kaviaar, truffel en langoustines). Er bestaat een heuse pannenkoekplant. De bladeren hebben de vorm van een pannenkoek. Onze eigen tuinvlogger Loes vertelt waarom deze kamerplant nu razend populair is. Het recept voor pannenkoeken werd in de 12e eeuw door kruisvaarders meegenomen vanuit China en Nepal. In Engeland, Ierland en Australië vieren ze al eeuwenlang Pancake Day op de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag (de eerste dag van de christelijke vastenperiode). Er worden al pannenkoeken gemaakt met een 3D-printer. Tijdens de vorige editie van Nationale Pannenkoekdag printte Sander van Mook op basisschool Het Kofschip pannenkoeken in alle vormen en maten. Het wereldrecord zo lang mogelijk pannenkoeken opwerpen staat op 3 uur, 2 minuten en 27 seconden. Het wereldrecord pannenkoeken stapelen is in 2016 verbroken door de Engelse chefkok James Haywood (maar liefst 101,8 cm hoog). Het wereldrecord zo snel mogelijk pannenkoeken bakken, staat op 80 pannenkoeken in 17 minuten. Zo’n 11.000 Nederlanders hebben Pannekoek als achternaam. 1 op de 3 Nederlanders eet minstens 1 keer per maand pannenkoeken. 89% van de Nederlanders geeft de voorkeur aan een zelfgebakken pannenkoek. 81% van de Nederlanders eet hun pannenkoek het liefst met stroop, 68% met poedersuiker en 56% met spek.

Bron: Pannenkoekdag.nl, beeld: iStock