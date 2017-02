Na een dag werken is onze partner de eerste met wie we onze frustraties van de werkdag kunnen delen. Als je ’s avonds ook nog lekker wilt slapen, is het een beter idee om ergens anders op te focussen.

Volgens een Amerikaanse studie is het namelijk zo dat als je dagelijks positieve dingen met elkaar deelt, je beter slaapt. Focus dus niet alleen op de dingen die die dag niet goed zijn gegaan, maar vertel elkaar ook juist wat er die dag wel goed ging of over een compliment dat je kreeg op je werk. Dan slaap je niet alleen beter, maar val je ook sneller in slaap.

Luisteren

Het is wel belangrijk dat de ander goed luistert als jij je positieve ervaringen deelt of andersom natuurlijk. Anders zou het alsnog geen effect hebben op de nachtrust of zelfs leiden tot ruzie. Vanavond gelijk maar eens proberen!

