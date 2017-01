Woon je op het platteland? Dan hebben we goed nieuws voor je

Op het platteland wonen heeft veel voordelen. Uit onderzoek blijkt dat het ook een hele gezonde plek is om te wonen. En dit is de reden.

Uit onderzoek van The Lancet Medical Journal blijkt dat mensen die dichtbij een snelweg of drukke weg wonen 12% meer kans hebben op dementie. Er zou een link zijn tussen de vervuiling door auto’s en aandoeningen aan het geheugen als Alzheimer.

Snelweg

De onderzoekers gebruikten van 2001 tot 2012 postcodes en gezondheidscijfers van 6.6 miljoen mensen in Canada om het verband te onderzoeken. Daaruit bleek dat mensen die binnen 50 meter van een plek wonen waar veel vervuiling door auto’s voorkomt, zoals een snelweg, 7 tot 12 procent meer kans hebben op dementie. Hoe dichterbij en langer iemand bij een drukke weg woonde, hoe groter die kans werd. In de Canadese provincie Ontario, waar het onderzoek plaatsvond, wonen veel mensen op een kleine afstand van een drukke weg en werd dit verband dus voor het eerst gelegd.

Ontstekingen

De onderzoekers zijn er nog niet helemaal uit hoe de vervuiling de hersenen kan veranderen, maar ze weten wel dat stoffen in de vervuiling zorgen voor ontstekingen in de hersenen. Dat kan een oorzaak zijn van ziektes als Alzheimer. Woon je dichtbij een drukke weg? Vermijd die wegen dan als je naar je werk gaat of gaat sporten. Neem de rustigere wegen, dat is beter voor je gezondheid. Of verhuis naar het platteland, dan ben je er helemaal van af.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.