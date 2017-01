Welke popcorn is gezonder: zoete of zoute?

Het is World Popcorn Day. Geen betere dag om erachter te komen naar welke popcorn je beter kunt grijpen: de zoete of de zoute? Eigenlijk zit er niet zo veel verschil tussen popcorn naturel, zout en zoet, weet Libelle’s diëtist Wendy Walrabenstein: “Popcornmaïs (dat zijn de harde korrels waarvan popcorn wordt gemaakt) bevatten 375 kcal per 100 gram. Om het te laten ‘poppen’ heb je een klein beetje olie nodig, dus popcorn ‘naturel’ bevat per 100 gram ongeveer 385 kcal. Eigenlijk zit er niet zo veel verschil tussen popcorn naturel, zout en zoet, weet Libelle’s diëtistWalrabenstein: “Popcornmaïs (dat zijn de harde korrels waarvan popcorn wordt gemaakt) bevatten 375 kcal per 100 gram. Om het te laten ‘poppen’ heb je een klein beetje olie nodig, dus popcorn ‘naturel’ bevat per 100 gram ongeveer 385 kcal.

Een klein beetje suiker toevoegen doet voor de kilocalorieën niet eens zoveel. “Afhankelijke van de hoeveelheid kom je dan rond de 425 kcal en daar heb je relatief best veel suiker voor nodig. Zout bevat geen kcal, maar is natuurlijk niet zo goed voor je. De gemiddelde Nederlander krijgt te veel zout binnen en dit is voor 75-80% niet uit het zoutpotje! Zout krijgen we vooral binnen via snacks (zoals popcorn, chips, gezouten noten), pakjes, zakjes, potjes, brood, kaas, vleeswaren en dergelijke.” Verantwoord snacken

Wendy heeft een tip om popcorn gezonder te maken door helemaal geen zout of suiker te gebruiken: “Je kunt popcorn ook heerlijk op smaak brengen met kruiden en specerijen. Knoflook en rozemarijn of currypoeder zijn ook erg lekker over de popcorn!”

Popcorn is wél beter voor je dan chips, het bevat minder calorieën en minder verzadigd vet. Toch is dat geen vrijbrief om maar popcorn te gaan eten, zegt onze voedingsdeskundige: “Ik zie vaak dat mensen best veel tussendoortjes en snacks eten, terwijl zij tijdens de hoofdmaaltijden eigenlijk te weinig nemen. Ik weet het, het is heel flauw en afgezaagd, maar ik zeg het toch: neem gerust af en toe een klein schaaltje popcorn, maar overdrijf niet!”

Wendy Walrabenstein is diëtist/voedingsdeskundige en auteur van Food Body Mind.

