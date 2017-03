Onderzoekers ontdekken positieve bijwerking van de pil

Vrouwen die ooit de pil hebben geslikt, zouden minder kans hebben op bepaalde vormen van kanker. Dat beweren onderzoekers van de Universiteit van Aberdeen in Schotland op basis van nieuw onderzoek.

Het gaat hierbij om darm-, baarmoederslijmvlies- en eierstokkanker. Het beschermende effect van de pil zou maar liefst tot 30 jaar na het stoppen nog voortduren.

Kortdurende toename

Voor de grootschalige studie werd 44 jaar lang de gezondheid van 46.000 vrouwen gevolgd. Hoewel er een lichte toename van het risico op borst- en baarmoederhalskanker werd geconstateerd, bleek dat deze toename slechts van korte duur was en een paar jaar na het stoppen met de pil alweer verdween.

Minder risico

Over het algemeen bleek echter dat het slikken van de pil het risico op kanker later niet vergroot. Sterker nog: het risico op bepaalde vormen van kanker zou juist afnemen. Zo nam het risico op darmkanker met maar liefst 19% af, het risico op baarmoederslijmvlieskanker met 34% en het risico op eierstokkanker met 33%. ”Geruststellend nieuws voor vrouwen in de hele wereld”, aldus de onderzoekers.

Bron: The Telegraph. Beeld: iStock