Dit kunnen de redenen zijn waarom je maar geen buikvet verliest

Doe je zo je best door extra goed op je eten te letten en regelmatig te sporten, maar gaat er geen centimeter van je buikomvang af? Dat kan veel verschillende redenen hebben.

Niet alleen het uiterlijk is voor veel mensen een reden om buikvet kwijt te willen raken, maar ook de gevolgen voor je gezondheid zijn voor veel mensen een goede stok achter de deur. Wil het nog niet zo lukken met die strijd tegen het buikvet? Dat kan zomaar hier aan liggen.

Alcohol

Een paar wijntjes op vrijdagavond, een feestje op zaterdag: wat je niet doorhebt is dat je met een alcoholische versnapering vaak ook heel veel suiker binnenkrijgt. Lees: een glas wijn en een glas bier bevatten allebei al meer dan 100 kcal. En dan hebben we het nog niet eens over de hapjes die je erbij eet of die cocktail waar je écht niet van wil weten hoeveel kcal deze bevat. Daarnaast zorgt alcohol ook voor meer buikvet doordat je lichaam zich meteen richt op de alcohol als je het binnenkrijgt. De andere vetverbranding wordt als het ware stopgezet waardoor het dus de verkeerde kant op gaat met het afvallen.

Je wordt ouder

Sorry, we hadden het misschien wat subtieler moeten brengen, maar je leeftijd heeft (helaas) ook invloed op de verbranding van buikvet. Hoe ouder je wordt, hoe minder calorieën je op een dag nodig hebt om goed te kunnen functioneren en hoe sneller je dus ‘te veel’ hebt. Daarnaast speelt de overgang ook een grote rol in de vetverbranding. Als je na de overgang aankomt, zie je dat sneller rond je buik doordat er minder hormonen aangemaakt worden. Het wordt er inderdaad allemaal niet leuker op.

Verkeerde sport

Misschien ga je wel een paar keer per week naar de sportschool, maar om buikvet te verliezen is het ook belangrijk wát je daar doet. Alleen cardio-trainingen zorgen er bijvoorbeeld niet voor dat je buikvet verliest. Daarvoor moet je het combineren met krachttraining. Daarnaast moet je work-out ook uitdagend blijven. Zorg dat je alles moet geven in de sportschool, dan is de kans groter dat je meer calorieën verbrandt en dus meer buikvet verliest.

Stress

Jep, daar is-ie weer. Stress kan er ook voor zorgen dat je minder snel afvalt. En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat je sneller ongezond eet als je stress hebt, het hormoon dat je aanmaakt als je stress hebt, zorgt er ook voor dat je minder gewicht verliest. Even een dagje relaxen dus!

Slaap

Slaap jij minder dan 6 uur per nacht? Grote kans dat dat de boosdoeners is waardoor je geen buikvet verliest. Onderzoek wijst uit dat mensen die 5 uur per nacht slapen 30% meer kans hebben om flink wat kilo’s aan te komen dan mensen die 7 uur slapen. Zorg dus dat je 7 tot 8 uur slaapt om ook meer vet te verbranden.

Bron: Time.com. Beeld: iStock.