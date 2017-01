RIVM: eet minder vlees, beter voor gezondheid én milieu

Nederlanders moeten minder vlees eten, minder alcohol en frisdrank drinken en sowieso minder consumeren. Dat is niet alleen beter voor onze gezondheid, maar ook goed voor het milieu (tekst gaat verder onder video).

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het rapport Wat ligt er op ons bord dat vandaag is verschenen.

Klimaatdoelstellingen

Als Nederland zijn klimaatdoelstellingen wil halen, dan is minder consumeren essentieel. Onze huidige eetgewoonten zijn verspillend, milieubelastend, ongezond en dikmakend. “We ontkomen er bij het halen van de klimaatdoelstellingen niet aan de uitstoot van broeigassen door onze voedselconsumptie te beperken”, aldus het RIVM.

Overgewicht

Duurzaam en gezond eten gaan goed samen, zegt het RIVM. Minder eten leidt tot minder overgewicht en een lagere voedselproductie. Bovendien wordt het milieu minder belast.

Meer voordelen

En het eten van minder vlees heeft volgens het instituut nog meer voordelen: als we 40 procent minder vlees eten, daalt het aantal ziektegevallen met 20 procent.

Rol van de overheid

Het RIVM pleit voor een actievere rol van de overheid om duurzaam en gezond eten te stimuleren. Als voorbeeld geeft het instituut het heffen van accijns, een hogere btw-heffing op vlees en duidelijke etiketten zodat de consument in een oogopslag kan zien of een product gezond en duurzaam is.

