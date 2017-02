Sorry dames: de scheten van vrouwen stinken écht erger dan die van mannen

Ontstaan er bij jullie thuis weleens discussies over wie zijn scheten beter ergens anders kan laten? Dat is niet meer nodig, want uit onderzoek blijkt dat de scheetjes van vrouwen erger stinken dan die van mannen. Je kunt er dus beter gewoon om lachen zoals de baby in de video.

Ja, echt waar. Uit een artikel dat is gepubliceerd in The New Zealand Medical blijkt dat de scheetjes van vrouwen erger stinken dan die van mannen. Waarom? Vrouwen hebben meer geconcentreerd zwavel in hun lichaam dan mannen waardoor scheten volgens dit artikel naar rotte eieren ruiken. Oké… we doen maar gewoon alsof we dit onderzoek niet gelezen en vertellen niets aan de mannen. Afgesproken?



Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.