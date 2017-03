Waarom iedereen opeens een sinaasappel eet onder de douche

Echt, we verzinnen dit niet: een sinaasappel eten onder de douche is een ware rage. Volgens de mensen die het hebben gedaan is dit de ‘meest hemelse ervaring die je ooit zal hebben’.

Dat is nogal een belofte. Mensen zijn lyrisch over de combinatie douche + sinaasappel omdat het al je zintuigen zou stimuleren. Iemand op Reddit maakte er ooit een bericht over en sindsdien traden duizenden mensen in zijn voetsporen om de sensatie van de sinaasappel-transformatie zelf te ervaren.

Koel en sappig

Citrusgeur staat bekend om zijn kalmerende eigenschappen, en we weten ook dat hitte een geur sterker kan maken. Dat in combinatie met de warmte in het slijmvlies zorgt ervoor dat je de geur ook ‘proeft’ in je mond. Daarnaast schijnt de sensatie van iets koels en sappigs onder een warme douche eten hemels te zijn.

We kunnen ons er nog niet zoveel bij voorstellen, dus er zit maar één ding op: thuis uitproberen. Het scheelt je in ieder geval plakkerige vingers.

It’s the start of an era, #showerorange was such a sensory delight! All my thoughts and worries drifted away #mindfulness #orangeshower pic.twitter.com/t7S5bM5IOY — Ally Bah Singer (@AllyBahSinger) March 25, 2017

@rhettandlink just tried #showerorange 1/2 It’s true. It feels great. Like a feeling of childhood irresponsibility. No cares. pic.twitter.com/VDXAPkNqee — Moneydollar Wilfong (@buco81) March 24, 2017

This is where The Dad Bod Project starts. I’m a Dad who got fat. Now I’m doing something about it. #dbp #showerorange #dadbod pic.twitter.com/DjXyN3P3BZ — DadBodProject (@DadBodProject) March 12, 2017

Bron: Pure wow. Beeld: iStock