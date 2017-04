Slaapproblemen? Déze 5 ingrediënten voor avondeten kunnen je helpen

Onrustige nachten, woelen, niet (meer) in slaap komen? Als dit je bekend voorkomt, is het misschien een idee om eens te kijken naar wat je ’s avonds eet. We hebben een aantal ingrediënten voor het avondeten die je beter kunnen helpen slapen.

In de video legt Dr. Rutger uit dat chronische vermoeidheid niet alleen maar wordt veroorzaakt door slaaptekort.

We weten allemaal wel dat het niet handig is om ’s avonds nog veel koffie te drinken, vanwege de cafeïne. En dat een slaapmutsje in de vorm van warme melk – eventueel met anijs – je loom en soezerig kan maken waardoor je makkelijker in slaap valt. Maar dat is niet het enige dat je kan helpen!

Bewijs

Van onderstaand voedsel is wetenschappelijk bewezen dat je er beter door kunt gaan slapen. We geven je ook een paar suggesties voor het avondeten!

Walnoten

Het eten van walnoten verhoogt het melatoninegehalte in je bloed. En melatonine is het ‘slaap’hormoon, dat je interne biologische klok reguleert. Maak bijvoorbeeld deze fruittaart met Griekse yoghurt en walnoten als toetje! Yoghurt

Over Griekse yoghurt gesproken: ook dat kan helpen om je slapeloze nachten te verminderen. In de yoghurt zit calcium. Slaapproblemen worden soms veroorzaakt door een calciumtekort. Wil je dit zeker weten, dan is het goed om bij de huisarts langs te gaan. Anders is het in ieder geval geen straf om bijvoorbeeld tzatziki te eten! Zure kersen

Je moet er van houden, maar zure kersen zijn net als walnoten een goede manier om je melatonineaanmaak te verhogen. Helaas, voor gewone en gekonfijte kersen geldt dit niet. Boerenkool

Net zoals andere bladgroenten (spinazie, andijvie, paksoi) bevat boerenkool veel magnesium. Door meer magnesium te eten kun je in ieder geval het gevoel krijgen dat je langer en beter slaapt. Misschien een placebo, maar toch ook wat waard als je al nachten ligt te woelen. Tonijn

Deze vissoort bevat triptofaan, waardoor je je plezierig slaperig gaat voelen. Ook is het een bron van vitamine B6, wat weer onontbeerlijk is voor de aanmaak van seratonine en – is ‘ie weer – melatonine. Bereid eens deze tonijnsteaks met paprika. Lekker!

Bron: Pure Wow, Gezondheidsnet, Dokter Dokter. Beeld: iStock