Slechte slaper? Probeer dan één van deze drankjes

Een goede nachtrust is enorm belangrijk voor je gezondheid. Helaas heeft iedereen weleens van die dagen waarop het gewoon niet lukt om snel in slaap te vallen. Daarom hier wat slaapverwekkende drankjes die je binnen no-time naar dromenland brengen.

Passiebloemthee

Deze kalmerende bloem wordt vaak voorgeschreven aan mensen die last hebben van angststoornissen. Het bloemetje neemt namelijk angsten, beklemmende gevoelen en bezorgdheid weg. Maar volgens onderzoekers van de Universiteit van Maryland is dat niet alles: een kopje passiebloem-thee zou er namelijk ook voor zorgen dat je sneller in slaap valt.

Kamillethee

Houden nachtmerries en stressgevoelens jou regelmatig wakker ’s nachts? Probeer dan om elke avond voor het slapengaan een kopje kamillethee te drinken. Deze thee staat bekend om zijn kalmerende werking, zo zou het stress- en angstgevoelens wegnemen.

Kokoswater

Is het slecht gesteld met jouw nachtrust? Dan zou het zomaar kunnen dat je lichaam een tekort heeft aan de voedingsstoffen potassium en magnesium. Gelukkig kun je dit tekort makkelijk aanvullen door kokoswater te drinken: dit drankje zit bevat namelijk zowel potassium als magnesium. Drink een paar glazen kokoswater voordat je naar bed gaat, en kijk of het helpt.

Kersensap

Kersen bevatten tryptofaan, een stofje dat belangrijk is voor de aanmaak van melatonine en serotonine. Melatonine zorgt ervoor dat je slaperig wordt ’s avonds en serotonine zorgt ervoor dat je goed in je vel zit. Drink een glas kersensap in de middag en drink er eentje een uur voordat je naar bed gaat. De kans is groot dat je veel sneller in slaap valt.

Hopthee

Hop is een beroemd slaapmiddel, het is een van de weinige kruidengeneesmiddelen waarvan de werking onomstotelijk bewezen is. Dit verklaart ook meteen waarom mensen zich vaak slaperig voelen na het drinken van een paar biertjes. Nu is hopthee natuurlijk een beter alternatief dan bier, aangezien je geen zin hebt in een kater de volgende dag. Probeer daarom eens een paar kopjes hopthee te drinken voor het slapengaan.

