Schijnbaar is er een verband tussen IQ en wat je drinkt. Let wel, bij mannen. Een Deense studie volgde tientallen jaren het gedrag van 1.800 mannen van wie het IQ bekend was. En op één punt hadden ze iets gemeen: de mannen met een hoog IQ gaven veel vaker de voorkeur aan wijn boven bier dan mannen met een laag IQ.

En slimme mensen drinken méér

Nu gaat het wat ver om te zeggen dat je slim wordt van wijn, maar een verband is er wel – logischer is waarschijnlijk dat een ander milieu ander drinkgedrag tot gevolg heeft. Slimme mensen drinken trouwens überhaupt vaker alcohol dan minder slimme mensen, blijkt uit onderzoek van New Republic. Uit een studie naar Engelse kinderen die allemaal in maart 1958 zijn geboren en decennialang op allerlei gebieden werden ondervraagd, blijkt dat de slimsten het meest drinken.

Goed excuus om er een wijntje te nemen, óf wat meer: dat doe je gewoon omdat je zo slim bent.

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock