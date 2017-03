Snel van je buikvet af? Probeer deze Japanse methode

Een Japanse acteur ontdekte een methode waarmee hij 13 kilo afviel en 12 cm buikvet wegwerkte. En deze eenvoudige oefening kostte hem slechts 2 minuten per dag!



‘Lange adem dieet’

De techniek van deze oefening zit ‘m erin dat je in een bepaalde positie staat en vervolgens 3 seconden inademt en 7 seconden uitademt.

Daarom werkt het

Waarom deze ademhalingsoefeningen zo goed werken? Vet bestaat uit zuurstof, koolstof, en waterstof. Als de zuurstof die we inademen de vetcellen bereikt, wordt-ie opgedeeld in delen koolstof en water. Dus hoe meer zuurstof ons lichaam verbruikt, des te meer vet we verbranden.



Doe dagelijks deze oefening 2-10 minuten:

Sta rechtop, zet je ene voet voor de andere;

Span je bilspieren aan en verplaats je gewicht naar je achterste voet. Je staat dan dus schuin naar achter. Houd je rug recht;

Adem 3 seconden langzaam in terwijl je je armen boven je hoofd uitstrekt;

Adem 7 seconden uit via je buik, terwijl je al je lichaamsspieren aanspant.

Bron: Brightside, beeld: iStock