Mensen die vaak snoozen hebben déze positieve eigenschappen

Ben je ’s ochtends vaak nog te moe om uit bed te stappen (zie video)? Snoozen heeft een hele slechte reputatie. Mensen die veel snoozen zouden lui zijn en het zou zelfs je hele ritme omgooien, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat allemaal reuze mee te vallen.

Snooze jij elke dag wel een paar keer? Dan is er goed nieuws voor jou. Mensen die vaak snoozen, zijn volgens een Britse studie namelijk slimmer, creatiever en gelukkiger dan mensen die meteen uit bed gaan als de wekker gaat. De reden waarom snoozers slimmer zijn, is eigenlijk heel grappig. Volgens het onderzoekers is dat namelijk zo omdat snoozen een recente uitvinding is waar de evolutie ons niet op voorbereid heeft. Alleen slimme mensen zouden hier dus gebruik van kunnen maken.

Oplossingen

Het lijkt ons niet heel ingewikkeld om snooze in te drukken op een wekker, maar als de wetenschap het zegt… Uit het onderzoek kwam ook een andere, wat interessantere, conclusie: als we naar ons lichaam luisteren in plaats van naar onze wekker, kunnen we ook beter onze passies en oplossingen voor onze problemen vinden. Dat maakt ons niet alleen creatiever, maar ook onafhankelijk. Een goede reden om morgen net even iets langer te blijven liggen.

Bron: Independent.co.uk. Beeld: iStock.