Sonja Bakker: “Deze bonenschotel is perfect voor vrouwen in de overgang”

De overgang is voor niemand leuk, maar Sonja heeft een aantal tips voor dames die hier midden in zitten. Tip 1: wandel na elke avondmaaltijd minstens een half uur. Eet daarnaast vezelrijk en vetarm zoals bijvoorbeeld deze overheerlijke bonenschotel met mager rundvlees en een kleine kick door een snufje sambal. “Speciaal voor vrouwen in de overgang, want dankzij de tragere stofwisseling moeten zij opletten met eten. Dit gerecht is vezelrijk en goed voor de stoelgang.”

De nuchtere Noord-Hollandse gewichtsconsulente windt er geen doekjes om. “Ik zeg altijd: ‘Elk pondje gaat door het mondje.’ Probeer overal waar ‘mager’ voor staat te gebruiken. Zoals mager rundvlees.” De bonenschotel heeft ook nog een verrassing in petto: “We gebruiken perzikjes als extra ingrediënt, een verrassende combinatie. De kinderen zijn er dol op.” Kijk voor alle tips en het recept naar de video.

Gezond met Sonja

Ook zo’n zin om dit jaar nu eens echt gezond te beginnen? Dat kan, lekker en gemakkelijk, met het nieuwe kookboek van Sonja Bakker en Lidl. Het uitgeschreven recept van de bonenschotel vind je hier. Het nieuwe Sonja Bakker boek, met 8 nieuwe weekmenu’s en vele wereldse recepten is nu exclusief verkrijgbaar bij Lidl voor € 9,95 incl. gratis app. Bestel het boek hier of haal het in de dichtstbijzijnde Lidl bij jou in de buurt.

