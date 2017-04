Sportschool introduceert ‘napercise’ voor oververmoeide ouders

Met kinderen is je dag vaak van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat gevuld. Even een dutje tussendoor doen zit er dan ook voor de meeste ouders niet in. Een Britse sportschool heeft daar nu iets op gevonden: de ‘napcercise’.

Tijdens de napcercise kunnen ouders 3 kwartier slapen, inclusief bed, deken en oogmasker.

Voordelen

De napcercise begint met een kwartiertje rek- en strekoefeningen om alle spieren los te maken. Vervolgens gaat het licht uit en kunnen de ouders even helemaal tot rust komen in een geluidsdichte ruimte. Volgens sportschool David Lloyd zorgt deze powernap voor een fris hoofd, een beter humeur én zelfs verbranding van calorieën.

Minder stress

Het is niet zo gek dat de sportschool met deze les komt. Uit meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat een dutje overdag zorgt voor minder stress en een beter concentratievermogen, iets wat de meeste ouders goed kunnen gebruiken!

