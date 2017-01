Bizar: zo veel suiker zit er in een pot Nutella

Wie is er niet mee opgegroeid: een bammetje met Nutella op z’n tijd. Dat je beter niet te veel van dit bruine goedje kunt eten, is geen nieuws. Maar door deze foto ga je misschien tóch anders kijken naar de hazelnootpasta.



Iedereen weet dat Nutella niet bepaald gezond is. Maar soms is het zó lekker, vooral op een boterham of een pannenkoek. Toch is deze foto, met daarop alle ingrediënten ‘opgestapeld’ in de pot, wel een eye-opener.

Weinig hazelnoot

We zien een laagje palmolie, cacao, dikke laag suiker, laagje afgeroomd melkpoeder en een klein laagje hazelnoot. Vooral dat laatste is opmerkelijk: je zou meer hazelnoot verwachten in hazelnootpasta. En dan nog even die suiker. In een pot Nutella van 400 gram zit maar liefst 227,2 gram suiker. Dat is iets meer dan de helft!

What Nutella is actually made of. pic.twitter.com/ZngGTuYDSn — Science Cat (@DrScienceCat) 15 januari 2017

Geheim recept

De verhoudingen op de foto lijken aardig te kloppen als je naar de voedingswaarden op het etiket kijkt, maar helemaal zeker is het niet. Het recept van Nutella is en blijft geheim. Het bedrijf schrijft in een verklaring: “We zullen de volledige verhoudingen van ingrediënten niet vrijgeven, want ons recept is uniek en we willen dat blijven waarborgen”.

