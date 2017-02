8 symptomen van gluten-intolerantie

Heb je weleens last van jeukende ellebogen, stemmingswisselingen of migraine? Misschien kun je dan wel niet tegen gluten. Hieronder 8 klachten die kunnen duiden op gluten-intolerantie. En ze hebben niet allemaal met de spijsvertering te maken.

Gluten-intolerantie, ook wel coeliakie genoemd, is een chronische ziekte waarbij mensen niet tegen gluten kunnen. Dit is een eiwit dat onder andere in tarwe, gerst en rogge zit. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is gluten-intolerantie geen voedselallergie. Je krijgt namelijk niet alleen allergie als je het hebt. Het kan namelijk ook je darmwand en andere organen aantasten. Wat betekent dat je misschien helemaal niet tegen gluten kunt, zonder dat je het in de gaten hebt. Hieronder 8 klachten die kunnen duiden op gluten-intolerantie.

1. Buikpijn

Spijsverteringsproblemen zijn de meest voor de hand liggende klachten die kunnen duiden op gluten-intolerantie. Na het eten kun je dan last krijgen van een opgeblazen gevoel, diarree of juist constipatie. Als je coeliakie hebt, kan het eten van voedsel met gluten het slijmvlies van de dunne darm beschadigen. Dit kan ervoor zorgen dat je lichaam mineralen en vitaminen slecht opneemt.

2. Vergeetachtig

Veel mensen met gluten-intolerantie ervaren weleens hersenmist na het nuttigen van voedsel met gluten. Dit betekent dat ze erg warrig, vergeetachtig en gedesoriënteerd zijn. Dit kan worden verminderd door minder gluten te eten.

3. Stemmingswisselingen

Als je darmen gaan protesteren door de gluten, voel je je een stuk minder fijn en zal je humeur vanzelf achteruit gaan. Deze stemmingswisselingen zijn erg herkenbaar voor mensen met coeliakie.

4. Chronische hoofdpijn

Als je niet tegen gluten kunt, kun je een half uur tot uur na het eten last krijgen van zware hoofdpijn. Het soort hoofdpijn maakt in dit geval niet uit. Wel kan de hoofdpijn ervoor zorgen dat je slechter zicht hebt en veel pijn hebt rondom je ogen.

5. Jeukende huid

Lig je weleens nachten wakker door jeukende ellebogen, vingers en knieën? Als je darmen moeite hebben met de verwerking van de gluten die je hebt gegeten, kunnen de darmen ontstoken raken. Dit kan zich uiten door kleine rode bultjes op de huid. Je huid is dan erg droog en jeukt.

6. Spierpijn

Ook als je fibromyalgie hebt is het verstandig gluten te vermijden. Fibromyalgie is een chronische aandoening die pijn veroorzaakt in de spieren en pezen. Je spieren voelen dan erg zwaar aan. Het wordt daarom ook wel weke delen reuma genoemd. Deze aandoening wordt niet veroorzaakt door gluten, maar gluten kunnen de klachten wel verergeren.

7. Chronische vermoeidheid

Het is redelijk logisch dat als je veel duizeligheid bent, vaak last hebt van je darmen en stemmingswisselingen dat je oververmoeid bent. Zelfs als je genoeg uur slaapt per nacht, kan je hier nog last van hebben. Je lichaam is namelijk continu bezig met het proberen te verwerken van de gluten die je per ongeluk binnen hebt gekregen. Daardoor is je energie veel sneller op.

8. Lactose-intolerant

Allergieën voor gluten en zuivel hebben veel dezelfde symptomen. Het komt daardoor vaak voor dat iemand ze allebei heeft. Als je op dit moment lactose-intolerant bent, heb je dus een grote kans dat je ook allergisch bent voor gluten. Er zit namelijk een bepaald soort suiker in melk en andere zuivelproducten dat de voor meer spijsverteringsproblemen zorgt en de symptomen van gluten-intolerantie verergert. Als je coeliakie hebt, kun je vaak beter ook zuivelproducten laten staan.

Bron: Little Things. Beeld: iStock