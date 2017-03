Raak je geïrriteerd als mensen een langdradig verhaal ophangen, zonder duidelijk naar een clou toe te werken? Dan zou je eigenlijk eerder waakzaam moeten zijn, in plaats van je te ergeren. Het kan namelijk een teken van Alzheimer zijn.

Hoewel sommige mensen van zichzelf lang van stof zijn of van de hak op de tak springen, is het belangrijk op te letten als dat ineens gebeurt als ze van middelbare leeftijd of ouder zijn, schrijven onderzoekers.

Gebruik woorden

Uit het onderzoek blijkt dat lange tijd doen over het kiezen van de juiste woorden, of 10 woorden gebruiken waar 5 volstaan, gelinkt is aan een milde cognitieve stoornis (MCI), een aandoening die aan dementie vooraf gaat.

Wetenschappers van het Massachusetts General Hospital zagen een significant verschil in spraak tussen gezonde volwassen en de groep met MCI.

In alle drukte een afspraak vergeten of naar de keuken lopen en niet meer weten waarvoor? Dat is eerder een beetje vergeetachtigheid dan dementie. Maar wat is dan wel dementie? Dokter Rutger legt het je haarfijn uit.

Dr Janet Sherman vertelt bij The Telegraph dat mensen met MCI snel de draad kwijt zijn als ze spreken. Ze benadrukt dat sommige mensen dat sowieso doen, dus dat het vooral opletten is bij personen die ineens op een andere manier een verhaal vertellen.

Reagans speeches

Op een conferentie in Boston haalt dr. Sherman een studie aan naar de speeches van oud-president Ronald Reagan, die aan dementie leed. “Hij gebruikte naarmate de tijd vorderde steeds minder unieke woorden, en herhaalde zichzelf steeds meer,” vertelt ze. Daarnaast sprak Reagan veel meer met vulwoorden en loze uitdrukkingen, zoals ‘dingen’, ‘iets’, ‘in feite’, ‘eigenlijk’ en ‘nou’.”

Ronald Reagan kreeg na zijn presidentschap de diagnose Alzheimer.

