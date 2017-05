Dít is de beste watertemperatuur om je tanden mee te poetsen

De meeste mensen poetsen hun tanden met koud water om een frisse smaak in de mond te krijgen, maar is dat eigenlijk wel de beste temperatuur om je tanden mee te poetsen?

De Amerikaanse tandarts van de sterren Dr Richard Marques vertelde aan The Sun wat de beste temperatuur is van het water waar je je tanden mee poetst. Heb je gevoelige tanden? Dan is het helemaal niet zo goed om te poetsen met koud water. Gevoelige tanden kun je volgens de tandarts namelijk beter met warm water poetsen. Maar het water moet ook weer niet te warm zijn. Heel heet water kan je tandenborstel beschadigen en in hele extreme gevallen zelfs je mond verbranden.

Kokosolie

Een ander advies van de tandarts heeft ook iets te maken met kokosolie. Ja, echt. De tandarts adviseert om je mond te spoelen met kokosolie. Dat zou viezigheid en tandplak verwijderen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.