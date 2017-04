Waarom we allemaal thee uit de magnetron zouden moeten drinken

We maken thee al tijden op dezelfde manier. Maar nu blijkt dat we het water beter op een andere manier dan met een waterkoker of fluitketel kunnen koken. Voor in de thee in de video, bijvoorbeeld.

Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat we voor het perfecte kopje thee de magnetron moeten gebruiken. Daardoor zou een kopje thee namelijk vooral gezonder zijn. Een professor van een Australische universiteit deed hier onderzoek naar en kwam erachter dat thee het beste tot zijn recht komt als je de magnetron gebruikt.

Gezondheid

Hoe je dat dan doet? Je vult een kopje met water en hangt het theezakje er alvast in. Verwarm het water 30 seconden op de helft van het vermogen van de magnetron. Laat het voor een minuut staan. Op deze manier wordt 80% van de cafeïne, theanine en polyfenolen geactiveerd en dat helpt je om te relaxen en de antioxidanten die er dan vrij komen hebben ook weer een positief effect op je gezondheid.

Technologie

In een verklaring vertelt de professor: “De technologie van de magnetron haalt meer stoffen uit de thee dan wanneer je eerst water kookt met de waterkoker en er dan een zakje in hangt.” Dat klinkt natuurlijk hartstikke goed, maar toch zijn echte theeliefhebbers geen fan van de magnetron. En dat snappen we dan ook weer wel.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock