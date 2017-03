Met deze tips slaap je beter als je in de overgang bent

De overgang heeft veel effect op je emoties, je (mentale) gezondheid (zie video) en helaas ook op je slaap. En juíst in deze periode heb je veel slaap nodig.

Slaapproblemen komen vaak voor tijdens de overgang. De hormonen gieren door je lijf en dat heeft helaas geen goede invloed op de slaap. Volgens de Amerikaanse slaapexpert Dr. Nerina Ramlakhan is er gelukkig wel wat aan te doen.

Stress

De overgang kan een stressvolle tijd zijn. De kinderen gaan uit huis, de familie om je heen wordt ouder en dat heeft ook zo z’n gevolgen. Zorg daarom dat je veel steun krijgt uit je omgeving zodat je ’s avonds niet met stress je bed ingaat. Lukt dat niet? Dan kun je ook overwegen of een alternatieve therapie als aromatherapie, acupunctuur of een massage iets voor jou is.

Energie

Cafeïne, suiker of alcohol voordat je gaat slapen, is ook geen goed idee. Dit zorgt er inderdaad voor dat je overdag meer energie hebt, maar ook dat je ’s avonds naar het plafond ligt te staren. Ook het gebruik van je telefoon, vooral in bed, kan dit probleem veroorzaken.

Rust

Om beter te slapen tijdens de overgang, is het ook belangrijk dat je het wat rustiger aan doet. Makkelijker gezegd, dan gedaan natuurlijk. Maar juist nu je lichaam aan het veranderen is, moet je jezelf wat rust gunnen. Doe een dutje, ga lekker in bad of duik vroeg je bed in: je hebt er een goed excuus voor. En als je dan eenmaal in bed ligt, kun je het beste dunne laagjes dragen. Als je dan ’s nachts zwetend wakker wordt, kun je meteen wat uittrekken zonder dat je daarna weer bibberend in bed ligt. En hopelijk slaap je daarna de hele nacht door!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock