Trillend ooglid? Met deze trucjes kom je er zo weer vanaf

We kennen allemaal het gevoel van een ooglid dat begint te trillen. Je hebt er totaal geen controle over en je wilt er ook het liefst zo snel mogelijk vanaf komen.

Waardoor ontstaat een trillend ooglid eigenlijk? Dat komt doordat de spiertjes in je ooglid samentrekken en weer ontspannen. Soms voel je het en zien anderen mensen het niet en soms zie je het juist alleen en voel je helemaal niets. Dat trillen ontstaat door stress, vermoeidheid of cafeïne en gaat vaak na een paar minuutjes alweer over.

Oplossing

Irritant is het wel. Om sneller van het trillende ooglid af te komen, moet je achter de oorzaak komen. Kan het bij jou door stress, slaap of cafeïne komen? Dan kun je proberen te minderen met de koffie of vroeg naar bed gaan. Ook is het verstanding om regelmatig even weg te lopen van je computer als je daar de hele dag achter werkt. Ook kun je als je een trillend ooglid hebt je ogen even dichtdoen of een koud doekje of cold pack op je ogen leggen. Het kan namelijk door droogte komen. Als de trilling maar niet weggaat, is het verstandig om even langs de huisarts te gaan.

