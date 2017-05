Kraaienpootjes, een frons en lachrimpels: er valt niet aan te ontkomen en het perzikhuidje dat we hadden toen we 20 waren, krijgen we niet meer terug. En kleine troost: vrouwen beginnen pas laat aan rimpels.

Tenminste, als je onze huid vergelijkt met die van het andere geslacht. Mannen krijgen namelijk eerder rimpels dan vrouwen, en dan komt door het volgende.



Rimpels

Het vermoeden bestaat dat vrouwelijke hormonen bescherming bieden tegen het ontwikkelen van rimpels. Dat blijkt uit onderzoek van een dermatoloog in opleiding van het Erasmus MC in Rotterdam. Bij dit onderzoek werden 3800 foto’s van ouderen tussen de 51 en 98 jaar geanalyseerd. Daaruit bleek dat mannen tussen de 51 en 75 jaar eerder én meer rimpels krijgen dan vrouwen. Maar: als vrouwen eenmaal de 75 jaar zijn gepasseerd, halen ze de mannen in. Zij hebben uiteindelijk op hogere leeftijd weer méér kreukels in het gezicht.

Roken, zon en vetpercentage

Wat zijn de grootste boosdoeners als het gaat om rimpels? Veroudering is uiteraard nummer één. Daarnaast zorgen de straling van de zon en roken voor vouwen in je huid. Vrouwelijke rokers krijgen eerder rimpels dan mannelijke rokers. Vooral de bovenlip rimpelt sneller als je rookt. Ook je vetpercentage heeft invloed op rimpelvorming: magere mensen krijgen sneller rimpels, omdat onderhuids vet de huid opvult. Maar dikkere vrouwen krijgen juist vaker ‘kraaienpootjes’, door een andere vetverdeling.

Uit het Rotterdamse onderzoek bleek ook, geheel onverwacht, dat mensen met een bleke huid juist beter beschermd zijn tegen het krijgen van veel rimpels. Ook wordt de erfelijke factor in het krijgen van rimpels geschat op 55 procent: als je ouders dus een rimpelige huid hebben, is de kans groot dat jij dat ook krijgt.

Bron: volkskrant.nl Beeld: iStock