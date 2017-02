Met dít trucje kom je er gelijk achter of jouw adem stinkt

Veel mensen die last hebben van een slechte adem, hebben zelf helemaal niet in de gaten dat ze uit hun mond ruiken. Misschien is dat bij jou ook wel het geval? Gelukkig bestaat er een trucje om er bij jezelf achter te komen of je adem stinkt.

Het is heel simpel: lik aan de achterkant van je hand en laat het vervolgens opdrogen. Ruik daarna aan de plek waar je net hebt gelikt. Ruikt het niet zo fris? Dan kun je ervan uitgaan dat jouw adem ook stinkt.

Tongaanslag

Een stinkende adem ontstaat door bacteriën in de mond, die van voedselresten gassen maken. Die bacteriën zitten bijvoorbeeld in etensresten tussen de tanden, maar vaak ook in aanslag op de tong. Voelt het alsof er een laagje over je tong ligt? Dan is dat een indicator dat je veel bacteriën op je tong hebt.

Poetsen

Die tongaanslag kun je verwijderen door je tong met een zachte tandenborstel te borstelen. Vergeet ook niet om je tanden goed te poetsen en te flossen. En voor noodgevallen is een rolletje pepermunt in je tas ook geen overbodige luxe…

Bron: Libelle TV, Metro. Beeld: iStock