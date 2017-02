Man valt de helft van zijn lichaamsgewicht af voor zoon

Toen Justin Weber’s zoon werd geboren realiseerde hij zich dat zijn gezondheid niet alleen hem aanging – hij moest het goede voorbeeld geven. En dus verloor hij de helft (!) van zijn gewicht.

Via een app Lose It! kreeg Justin (34) dat voor elkaar; daarop hield hij bij hoeveel hij sportte en hoeveel hij at: “Ik kreeg weer controle over mijn eetgewoonten.” Voordat zijn vrouw zwanger werd, woog hij 180 kilo. Nu, 2 jaar later, is hij 77 kilo kwijt!



Metamorfose

In de foto’s in de video hierboven zie je wat voor enorm verschil dat maakt. Justin heeft een van zijn oude shirts meegenomen en daar past hij 2 keer in. Fysiek voelt hij zich ook veel beter, oude klachten zijn als sneeuw voor de zon verdwenen: “Ik heb geen last meer van mijn voeten, heupen, knieën en rug, en ik slaap veel beter omdat ik niet meer snurk.” Het mooiste van het alles: hij kan achter zijn peuter aanrennen. Die houdt ‘ie makkelijk bij. Make-over

Bron: Little Things. Beeld: iStock

