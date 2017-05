Dít moet er allemaal in je verbanddoos zitten

Als je een verbanddoos in huis hebt, dan is het verstandig om die eens in de zoveel tijd aan te vullen. Het zal je maar gebeuren dat de hechtpleisters op zijn terwijl het bloed uit de knie van je kindje gutst. Check daarom eens of jouw EHBO-kit compleet is: deze spullen moeten er sowieso inzitten.

Het Oranje Kruis heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor de EHBO-kit. Het ligt er natuurlijk aan of het gaat om een verbanddoos voor thuis of op het werk, of op school of bij een sportvereniging. We gaan nu even uit van de thuissituatie. Onderstaande lijst met artikelen is voldoende voor je eigen verbanddoos. Natuurlijk kun je ‘m zelf naar hartenlust aanvullen met paracetamol, diarreeremmers of extra pleisters.

Verbandschaar

Watten

Rol hechtpleisters (2,5 cm x 5 m)

30 (wond)pleisters

10 alcoholdoekjes

5 steriele gaaskompressen (5 cm x 5 cm)

2 elastische hydrofiele zwachtels (6 cm x 4 m)

2 snelverbanden nr. 1 (6 cm x 8 cm)

2 universele steunwindsels (8 cm x 5 m)

Bron: EHBO-koffer.nl. Beeld: Istock