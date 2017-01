Wetenschappers hebben opmerkelijke nieuwe verklaring voor de overgang

Er wordt nog steeds volop onderzoek gedaan naar de overgang. Want waarom bestaat het eigenlijk? Wetenschappers van Britse universiteiten hebben daar een nieuwe verklaring voor (tekst gaat verder onder video).

Volgens de wetenschappers van de universiteiten van Exeter, Cambridge en York en een aantal andere organisaties zou het namelijk zo zijn dat vrouwen in de overgang komen omdat ze zich dan beter kunnen concentreren op het opvoeden van de kleinkinderen. Als grootmoeders hierbij helpen zou dat volgens de wetenschappers namelijk zorgen voor sterker nageslacht. En dat is weer goed voor de vrouwen omdat de kans dan groter is dat de familielijn overleeft.

Zoogdieren

Die ontdekking deden de wetenschappers bij walvissen. Er zijn namelijk maar 3 soort zoogdieren waarbij de vrouwen blijven leven als ze niet meer vruchtbaar zijn: mensen, walvissen en orka’s. Bij al deze soorten ‘zoogdieren’ zou dat dus de reden voor de overgang kunnen zijn. Volgens de onderzoekers is de overgang een eigenschap die is gegroeid samen met de evolutie van de mens en ervoor zorgt dat mensen beter samenwerken (de grootmoeder helpt bij de opvoeding) en conflict helpt te vermijden. Conflict vermijden? Ja, als de grootmoeder op hetzelfde moment een kind zou krijgen als haar dochter, dan zou het kind van de grootmoeder 1,7 keer minder kans hebben om het te overleven dan het kind van de jongere moeder. Dit komt nog uit de tijd dat er eten gezocht moest worden. Toen konden de kinderen van de oude moeder niet tegen de kinderen van de jonge moeder op.

Onderzoek

Oma’s laten oppassen, is zo’n gek idee dus niet. Daarmee wordt de kans voor de familielijn alleen maar groter en daar hebben we ook in de moderne tijd helemaal niets op tegen. Of deze theorie ook echt doorgetrokken kan worden op de mens, wordt nog verder onderzocht.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.