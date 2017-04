Zo onderscheid je een hartaanval van een paniekaanval

Een paniekaanval en een hartaanval hebben vergelijkbare symptomen, zoals pijn op de borst, zweten, onregelmatige ademhaling en misselijkheid. Het feit dat een hartaanval paniek kan veroorzaken, zorgt er alleen maar voor dat veel mensen de twee met elkaar verwarren. Tóch kun je heel goed onderscheid leren maken.

Zo herken je een hartaanval

Mensen beschrijven de pijn tijdens een hartaanval als beknellend;

Doorgaans, komt de pijn in het midden van de borst op en verplaatst zich dan naar beneden, richting de linkerarm en rug;

De pijn kan ook overslaan naar de nek, tanden en kaak;

De intensiteit van de pijn kan veranderen;

De pijn houdt langer dan 5 minuten aan en beïnvloedt de ademhaling niet;

Het tintelende gevoel is meestal beperkt tot de linkerarm. Vaak in combinatie met koud zweten, misselijkheid en zelfs overgeven;

Op het hoogtepunt van de hartaanval ervaren mensen angst die zich alleen richt op de pijn in hun borst en dan zijn ze bang dat ze dood kunnen gaan.

Als je deze symptomen langer dan 5 minuten hebt, bel dan 112. Als dat niet lukt, vraag dan of iemand je zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengt.

Zo herken je een paniekaanval

Een paniekaanval kan onder de meest normale omstandigheden voorkomen;

De symptomen van een paniekaanval zijn meestal na 10 minuten op hun toppunt;

De pijn voelen mensen vooral rondom de borst en heeft een ‘golvende’ beweging: de pijn gaat op- en neer;

Het tintelende gevoel en gevoelloosheid zijn niet beperkt tot de linkerarm, maar kunnen ook in de rechterarm, benen en vingers gevoeld worden;

Tijdens paniekaanvallen ervaren mensen irrationele angst, zoals de angst dat ze stikken of gek worden.

Als je niet weet of je een hartaanval of paniekaanval hebt, ga dan direct naar de dokter. Wachten is in beide situaties geen goed idee.

Bron: Brightside, Beeld: iStock