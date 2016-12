Wist je dat een heleboel dingen in je slaapkamer je nachtrust kunnen verstoren, zonder dat je daar erg in hebt? Zeg deze 7 dingen vaarwel, dan slaap je waarschijnlijk véél beter.

1. Telefoon

En daar zijn maar liefst 8 goede redenen voor, waaronder deze 3: het maakt het moeilijker om in slaap te vallen.

Door het kunstmatige licht produceert je brein minder melatonine – precies het stofje dat je nodig hebt om in te slapen. Zelfs het kleine lichtje dat brandt wanneer je telefoon oplaadt, kan je nachtrust verstoren. Daarnaast bevat je telefoon meer bacteriën dan de toiletbril. En het stelt je bloot aan straling. Apparaten die je nachtrust ook verstoren: TV’s en computers. Allemaal buiten de slaapkamer bewaren dus.

2. Huisdier(en)

Ohhhhh zo gezellig om samen te knuffelen. Maar niet een goed idee om dat in de slaapkamer te doen. Niet alleen zijn je trouwste vrienden een bron van bacteriën (tenzij jij je viervoeters elke dag in bad stopt natuurlijk), ook houden ze je ’s nachts uit je slaap. Gewoon omdat ze zin hebben om geaaid te worden bijvoorbeeld, of gevoerd.

3. Ongelezen boeken & tijdschriften

Marie Kondo zou een rolberoerte krijgen als ze die stapel ongelezen materiaal naast je bed zag liggen. En zij is niet de enige expert die zich heeft uitgesproken over het vermijden van dit soort ‘rommel’ in je (slaap)kamer: het zou ervoor zorgen dat je onrustig bent. Werp 1 blik op het leeswerk en je ziet wat je allemaal nog moet doen, gevolg: je slaapt minder diep.

4. Volle wasmand

Om bovenstaande reden: je moet er nog iets mee en wordt er dus onrustig van, bovendien is de wasmand een bron van (heb je ze weer) bacteriën.

5. Oude rommel

Gek genoeg is de kamer waarin rust het belangrijkst is, nogal eens een verzamelplaats voor snoeren/opladers/kledinghopen/oude telefoons etc. Wil je ’s morgens echt uitgerust wakker worden, dan kun je beter al deze zaken weggooien. Of in ieder geval niet meer in je slaapkamer bewaren.

6. Geurkaarsen

Volgens expert Annie Bond van het boek Home Enlightenment en de website www.care2.com bevatten geurkaarsen wel honderden verschillende chemicaliën. “Veel daarvan zijn niet eens getest. Dat wil je echt niet inademen!”

7. Synthetisch beddengoed of oude kussens

Synthetische stoffen? Niet doen, wol houdt je warmer en katoen neemt veel beter vocht op. Verder is er een simpele test waarmee je kunt uitvinden of je kussen nog goed is: sla je hand met de zijkant in het midden op het kussen. ‘Bounced’ het terug? Dan is je kussen nog goed. Niet? Dan is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe aan te schaffen. Mag de oude verbannen uit de je slaapkamer.

Bron: House Beautiful, Chicago Tribune. Beeld: iStock