Bewezen: vitamine D verkleint de kans op griep en verkoudheid

Mensen die regelmatig vitamine D-supplementen innemen zouden minder snel geveld worden door een griepje. Vitamine D blijkt namelijk bescherming te bieden tegen luchtweginfecties, griep en verkoudheid. Dit concluderen onderzoekers van de Queen Mary University in London.

Dokter Rutger legt in bovenstaande video uit waar je vitamine D uit kunt halen en wat er met je lichaam gebeurt als je er te weinig van binnenkrijgt.

Laat vitamine D-gehalte

Voor het onderzoek werd de data bekeken van bijna 11.000 deelnemers uit 25 klinische proeven. Vooral mensen die van zichzelf een laag vitamine D-gehalte hadden, bleken baat te hebben bij de inname van een vitamine D-supplement. Hiervoor was het echter wel belangrijk dat het supplement op regelmatige basis werd ingenomen.

Minder kans op griep

Mensen met de laagste gehaltes vitamine D liepen 50% minder kans op een luchtweginfectie wanneer zij het supplement dagelijks of wekelijks innamen. Bij mensen met een hoger niveau van de vitamine nam de kans op griep met 10% af. Volgens de onderzoekers betekent dit dat een regelmatig inname van een vitamine D-supplement hetzelfde effect heeft als een griepprik.

Sneller vatbaar in de winter

Vitamine D wordt aangemaakt dankzij zonlicht. Het stimuleert de aanmaak van antimicrobiële peptiden in de longen, waardoor het bescherming biedt tegen infecties aan de luchtwegen. Dat kan ook verklaren waarom mensen in de winter, als de zon zich weinig laat zien, sneller vatbaar zijn voor de griep.

Bron: Medical Xpress. Beeld: KIJK