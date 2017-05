Vocht in je enkels of voeten? Dít kun je ertegen doen

Heb jij regelmatig dikke enkels of opgezette voeten? Waarschijnlijk heb je dan last van oedeem: een ophoping van vocht op plekken waar dit niet hoort. Een paar tips om ervanaf te komen.

Test eerst even of je echt vocht vasthoudt. Dat doe je als volgt: druk met je vinger een paar seconden hard in de dikke huid. Als je je vinger weghaalt en er blijft een putje in je been staan, dan is er sprake van een vochtophoping, meldt OIM Orthopedie.

Oorzaken

Vochtophopingen in de voeten, enkels en benen ontstaan vaak bij warm weer. Ook als je lang hebt stilgezeten, bijvoorbeeld na een lange vliegreis of autorit, kunnen je benen opgezet zijn. In deze gevallen is het vaak na een dag weer over. Maar het kan ook andere oorzaken hebben: bijvoorbeeld als de bloedvaten in de benen het bloed niet meer goed afvoeren, kan er vocht ophopen in de benen. Het kan ook komen door een verminderde pompfunctie, doordat je een hart-, lever- of nieraandoening hebt.

Tips

Deze tips kunnen helpen om van je opgezette enkels of voeten af te komen:

Wees zuinig met zout. Zout zorgt ervoor dat je lichaam vocht vasthoudt, dus schrap het zoveel mogelijk uit je dieet.

Beweeg voldoende, minimaal 30 minuten per dag. Beweging stimuleert de doorbloeding en de vochtafdrijving. Wandel een stukje, ga joggen of doe wat rek- en strekoefeningen voor je benen.

Zorg voor een goede nachtrust en leg je benen of je voeten iets hoger, bijvoorbeeld door er een kussen onder te leggen.

Drink genoeg water. Het klinkt misschien onlogisch om nog meer vocht in je lichaam te stoppen, maar water drinken helpt het lichaam juist om vocht af te voeren.

Neem een wisseldouche van koud en warm water. Dat bevordert de doorbloeding.

Als je voeten opgezet blijven, is het verstandig om langs de huisarts te gaan. Wellicht heb je steunkousen of een zwachtel nodig.

Bron: OIM Orthopedie. Beeld: Istock