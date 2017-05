Dít zijn de meest voorkomende voetproblemen en hun oorzaken

Na een dag veel lopen, hebben we allemaal last van onze voeten, maar er zijn mensen die altijd pijn hebben aan hun voeten. Dat komt meer voor dan je denkt en verkeerde schoenen zijn vaak de boosdoener. Dokter Rutger vertelt over een van deze problemen in bovenstaande video.

We kiezen namelijk liever voor mooie in plaats van goede schoenen. En dat kan voor problemen zorgen, vooral als we ouder worden. Het is dan ook een goed idee om meer aandacht te besteden aan het kopen van schoenen. Maar jouw voetprobleem kan ook een andere oorzaak hebben.

Dikke voeten

Een voetprobleem dat veel voorkomt is oedeem, ook wel dikke voeten. Zwangere vrouwen hebben hier bijvoorbeeld veel last van, maar het kan ook komen door overgewicht of een aandoening aan de hart- en bloedvaten. Blijf vooral bewegen, dat is goed voor de bloedsomloop en de afvoer van overtollig vocht. Oedeem is in principe onschuldig, maar kan wel wijzen op een serieuzer probleem. Houd het dus goed in de gaten en raadpleeg bij twijfel altijd een arts.

Voetschimmel

Voetschimmel is ook een probleem dat veel voorkomt. Kloofjes, gebarsten plekjes en jeuk zijn symptomen van voetschimmel. Voetschimmel is heel besmettelijk en het is dus heel belangrijk om je voeten altijd goed te wassen, vooral wanneer je veel op blote voeten loopt. Het is goed te behandelen met voetschimmelcrème, maar het duurt wel even voor de schimmel weg is. Voorkomen is natuurlijk altijd beter en dat doe je door je voeten goed te wassen, elke dag schone sokken aan te trekken en regelmatig van schoenen te wisselen.

Likdoorn

De likdoorn is een bekend voetprobleem waar veel mensen last van hebben. Het plekje bovenop de teen van een naar binnen gegroeide pit van eelt kan veel pijn veroorzaken bij het lopen. De oorzaak zijn vaak verkeerde schoenen waardoor er continu druk wordt uitgeoefend op één plek. Daarom is het verstandig om bij een likdoorn eerst kritisch naar je schoenen te kijken. Laat een likdoorn ook altijd behandelen bij een specialist, anders kan het alleen nog maar meer ongemak veroorzaken.

Hallux Valgus

De naam Hallux Valgus klinkt heel spannend, maar is gewoon een heel vervelend voetprobleem. Het is namelijk een knobbel aan de buitenzijde van je grote teen die wordt veroorzaakt doordat deze teen scheef staat. De knobbel kan steeds groter en pijnlijker worden waardoor lopen ook niet meer zo makkelijk gaat. Het probleem begint bij het dragen van verkeerd schoeisel. Hierdoor groeit de voet scheef, verandert de stand van de grote teen en ontstaat de knobbel. Als je last hebt van een knobbel kun je dus het beste op zoek gaan naar andere schoenen. Ook bestaat er een spalkje die de groei tegengaat, maar als de scheefgroei al in een ver stadium is, kun je het beste naar een voetspecialist gaan. Dokter Rutger legt in de video uit wat je nog meer kunt doen als je last hebt van dit probleem.



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Optimalegezondheid.com. Beeld: iStock.