Door deze vragen te beantwoorden weet je meteen of je fit genoeg bent

Ben je regelmatig in de sportschool te vinden of is het alweer even geleden dat je hebt gesport? Met dit testje weet je meteen of je nog fit genoeg bent.

Tekst gaat verder onder de video.

Video: je verbrandt meer calorieën met combinatie-oefeningen.

Sporten is natuurlijk niet alleen om er goed uit te zien, het is ook goed voor je gezondheid. Zowel mentaal als fysiek. We weten natuurlijk dat sporten veel gezondheidsvoordelen oplevert. Naarmate je ouder wordt, zullen die voordelen steeds belangrijker worden. Ben je benieuwd hoe het met jouw fitheid gesteld staat? Daar hoef je echt geen 10 kilometer voor te rennen, maar alleen maar deze vragen te beantwoorden. Kun je de 3 vragen met ja beantwoorden? Dan ben je nog fit genoeg.

30+:

Kun jij 1,5 kilometer hardlopen in minder dan 9 minuten?

Kun je 45 seconden lang de plank doen?

Kun je iets tillen dat meer dan de helft van je lichaamsgewicht weegt?

40+:

Kun jij 60 seconden sprinten zonder te stoppen?

Kun je 10 push-ups achter elkaar doen?

Kun je je tenen makkelijk aanraken als je met je benen gestrekt staat?

50+:

Kun je op een goed tempo joggen voor 60 seconden zonder te stoppen?

Kun je 5 burpees (oefening waarbij je je eerst opdrukt en dan de lucht in springt) achter elkaar doen?

Kun je met je benen gekruist op de grond gaan zitten (zonder je handen) en dan weer opstaan?

60+:

Loop je regelmatig meer dan 10.000 stappen per dan?

Kun je 12 squats (net alsof je op een stoel gaat zitten) achter elkaar doen?

Kun je als je een hand over je schouder doet en een hand achter je rug de vingertoppen aanraken?

Bron: HLN.be. Beeld: iStock