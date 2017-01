Een wonder: deze vrouw overleefde 6 dagen zonder longen

Toen Melissa Benoit (32) de varkensgriep kreeg in februari 2016, dacht haar familie dat ze het niet zou gaan halen. Melissa heeft namelijk ook de slopende taaislijmziekte, waardoor haar longen het door de extra klap van de varkensgriep het praktisch begaven. Tot de artsen met een baanbrekend plan kwamen.

Melissa’s longen waren ondertussen in april zo “hard als een basketbal” en helemaal gevuld met slijm en bloed. De Canadese vrouw hoestte zo hard dat ze haar eigen ribben kneusde en ze kon eigenlijk haar bed niet meer uit. Melissa was zó ziek dat ze van de longtransplantatielijst werd afgehaald en alvast afscheid nam van haar familie.

Baanbrekende operatie

Net als Melissa’s familie hadden ook haar artsen de hoop opgegeven dat de vrouw het zou gaan halen. Tóch bespraken de doktoren nog één mogelijk laatste redmiddel, een operatie die nog nooit eerder op deze manier was ingezet om iemand te helpen.

De artsen waren van plan om Melissa’s longen compleet te verwijderen en haar lichaam kunstmatig te laten beademen door een machine, die op die manier voorlopig de taak van de longen over zou nemen tot er een paar donorlongen beschikbaar zou komen. Nog nooit was deze methode getest voor een langere periode, maar Melissa’s artsen hadden hoop. Toen ze groen licht kregen van de familie, begon het team van doktoren met de ingewikkelde procedure.

Wachten

De operatie duurde maar liefst 9 uur, maar het was een succes: Melissa werd in een kunstmatige coma gehouden en nu kon het wachten voor de familie beginnen. Het was een spannende tijd voor de familie waarbij timing cruciaal was: er móest een paar donorlongen beschikbaar komen voordat het lichaam het zou opgeven.

Het duurde bijna een week, maar het ongelofelijke gebeurde: er kwam een paar donorlongen beschikbaar, waardoor 6 dagen nadat haar longen waren verwijderd Melissa opnieuw onder het mes ging, dit keer voor de transplantatie. De revolutionaire procedure was definitief geslaagd.

Revalideren

Sinds de zware operatie is Melissa hard aan het revalideren. Langzaamaan krijgt de vrouw weer meer energie, waardoor ze eindelijk dingen kan ondernemen met haar 2-jarige dochtertje Olivia. “Ik had nooit verwacht dat ik weer met mijn dochter zou kunnen spelen. We gaan veel de deur uit en vorige week ben ik voor het eerst met haar bij het aquarium geweest. Ik leef weer.”

Wát een geweldig verhaal.

LEES OOK:

De beste Lekker in je Vel-berichten op WhatsApp ontvangen? Meld je gratis aan.

Bron: Washington Post, Dr. Oz – The Good Life. Beeld: iStock, University Health Network