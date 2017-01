Deze vrouw viel 65 kilo af nadat haar vriend haar ‘te dik’ noemde

Hayley Westoby had een enorme ruzie met haar vriendje toen hij naar haar hoofd slingerde dat ze ‘te dik’ was. Hoewel dat niet heel fijngevoelig was van de jongen, zette het Hayley wel aan het denken.

In shock

Hayley was een fanatiek hardloopster tot ze een knieblessure opliep en ging studeren. Het bijbehorende dieet van junkfood en drank zorgde ervoor dat ze snel veel kilo’s aankwam. In een ordinaire ruzie slingerde haar vriend naar haar hoofd dat het tijd werd om af te vallen. “Ik was eerst in shock. Maar diep vanbinnen wist ik dat hij niet gewoon gemeen was. Het was een slip of the tongue die mij duidelijk maakte dat hij zich echt zorgen maakte over mijn gewicht.”

Alcohol

Het was voor Hayley een grote wake-up call. Ze stelde zichzelf als doel om eerst vijf kilo af te vallen. Dat ging zo makkelijk dat ze enorm gemotiveerd was om door te zetten. Ze ruilde het pasta en brood in voor haver en groenten en liet de alcohol volledig links liggen. “Mensen beseffen echt niet hoeveel suiker en calorieën er in een glaasje alcohol zit. In het begin was het echt lastig, want ik ben altijd al een sociaal persoon geweest die graag uitgaat. Tot ik besefte dat ik nog altijd kan uitgaan met de meiden zonder te drinken.”

Harde woorden

Al met al viel Hayley maar liefst 65 kilo af. Het vriendje dat haar zei dat ze te dik was, is inmiddels ingeruild voor een man die ze leerde kennen in de sportschool. “Soms denk ik nog eens terug aan die harde woorden van mijn ex-vriendje. Maar ik gebruik het als een motivatie om te gaan sporten. En ik probeer zelf andere mensen te helpen door tips te posten op sociale media.”

