10x waarom vrouwen beter zijn dan mannen

Oké, mannen zijn ook heus goed in sommige dingen. Maar in deze dingen zijn vrouwen gewoon beter. Het is nog bewezen ook!

Multitasken

Biologisch, traditioneel en sociaal zijn vrouwen dé aangewezen personen die honderdduizend dingen tegelijk doen. Communiceren

Vrouwen praten véél makkelijker over hun gevoelens dan mannen. Autorijden

Ja, echt waar. Amerikaanse onderzoek heeft aangetoond dat mannen 77% meer kans hebben om te sterven in een auto-ongeluk dan vrouwen. Oftewel, vrouwen kunnen beter rijden. Ook al denken sommige mannen in deze video daar anders over. Hygiënischer

Dat zal je wellicht niet verbazen. Vrouwen zijn schoner dan hun mannelijke soortgenoot. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat het kantoor van een man 10 tot 20% meer bacteriën bevat dan dat van een vrouw. Studeren

Vrouwen zijn betere leerlingen. Niet alleen studeren er meer vrouwen na de middelbare school door dan mannen, ze halen hun diploma ook sneller. Dat blijkt uit een studie van de universiteiten van Georgia en Columbia. Dingen onthouden

In 2016 is het opnieuw wetenschappelijk bewezen dat vrouwen een beter geheugen hebben dan mannen. We hebben gemiddeld een groter brein. Dat menopauze later wat roet in het eten gooit, roepen we niet hardop. Dingen aanvoelen

Onze intuïtie is beter ontwikkeld dan die van mannen. We voelen heel goed aan wie aandacht nodig heeft en hoe een ander zich voelt. Discuswerpen

Dit heeft een bewegingswetenschapper aan de VU ontdekt. Mannen zijn gemiddeld sterker en langer dan vrouwen; dat geeft hen een voordeel in sport. Alleen binnen de athletiek sprong er 1 discipline uit waarbij vrouwen beduidend beter waren. Discuswerpen, dus. (Een mannendiscus weegt 2 kilo en die van een vrouw 1 kilo, maar da’s een detail.) Langer leven

Van alle mensen ter wereld die ouder zijn dan 100 jaar, is 85 procent vrouw. Dit toont onderzoek uit 2008 van de universiteit uit New England aan. Vrouwen zouden gemiddeld 10 jaar langer dan mannen te leven hebben. Gezond eten

Mannen zijn al snel tevreden met een diepvriespizza of een stuk vlees. Vrouwen kiezen eerder voor groente en fruit.

Bron: Cosmopolitan, NRC