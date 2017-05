Aha: dit is waarom vrouwen het áltijd koud hebben op werk

Je kleedt je niet naar de temperatuur buiten, maar de temperatuur op je werk. Want op de een of andere manier heb je het áltijd koud als je aan het werk bent. En je bent lang niet de enige. Gelukkig weet de wetenschap waarom.

Want de meeste kantoorpanden zijn afgesteld op het lichaamstemperatuur van de gemiddelde man. En vrouwen produceren van nature minder lichaamswarmte dan mannen. Kille conclusie: vrouwen hebben het dus áltijd koud op werk. Zo onderstreept een onderzoek van Boris Kingma, bioloog bij het Academisch Ziekenhuis in Maastricht .

Thermostaat

Kantoorpanden over de hele wereld zijn afgesteld volgens een model dat in 1960 is ontwikkeld. Dit model baseert een kantoortemperatuur op verschillende factoren. Destijds werkte er vooral mannen in deze kantoorpanden, dus dat betekent dat vandaag de dag de temperatuur in veel werkpanden nogal vrouwonvriendelijk is.

Zo heeft het onderzoeksteam van Boris ontdekt dat vrouwen graag in een omgeving van ongeveer 25 graden Celsius werken, en mannen de thermostaat liever op 22 graden houden. Dat kan komen doordat vrouwenlichamen minder warmte producten. Maar vrouwen zijn over het algemeen ook kleiner dan mannen, ze hebben (over het algemeen) minder spieren en iets meer vet. En spieren produceren meer warmte dan vet.

Rillen

Uiteraard is dit een kleinschalig onderzoek, maar het zou zó maar eens de reden kunnen zijn waarom jij af en toe zit te rillen achter je bureau. Laat dat ‘werkvest’ dus maar even hangen op bureaustoel.

Bron: Businessinsider.co.uk. Beeld: iStock