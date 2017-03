Waarom je een waterkoker nooit opnieuw moet aanzetten met ‘oud’ water

Je kent het vast wel: je hebt zin een kopje thee, en dus besluit je om de waterkoker even aan te zetten. Omdat er nog water van gister in zit, hoef je alleen maar op het aan-knopje te drukken. Wel zo makkelijk toch? Volgens onderzoekers kun je dit echter beter niet doen.

Het zou namelijk slecht zijn voor je thee én je gezondheid.

Vieze thee

Volgens de UK Tea and Infusions Association is het verstandig om een waterkoker altijd met vers water te vullen voor gebruik. “Je water een tweede keer koken zorgt voor een heel platte smaak”, aldus voorzitter William Gorman in The Telegraph. “Door het opnieuw te koken haal je al de zuurstof en stikstof uit het water, met een vieze thee als resultaat.”

Gassen

Dr. Anne Helmenstine, professor in de chemie, is het eens met zijn advies. “Als je perfect puur, gedestilleerd water kookt, gebeurt er helemaal niets. Maar kraantjeswater en flessenwater bevat ook mineralen en dergelijke. Kook je het water eenmaal, dan worden vluchtige verbindingen en opgeloste gassen verwijderd”, verklaart ze. “Helemaal geen probleem dus. Kook je hetzelfde water echter een tweede keer, dan loop je het risico dat je bepaalde concentraties gaat versterken. Nitraten en fluoride bijvoorbeeld worden steeds geconcentreerder bij elke kookbeurt, en die stoffen wil je zo weinig mogelijk in je lichaam hebben.”

Bron: The Huffington Post. Beeld: iStock