Dít moet je doen als je ‘s nachts wakker wordt en niet meer kunt slapen

Wie geen probleem heeft om in slaap te vallen, maar wél om in slaap te blijven is niet alleen. Midden-in-de-nacht-slapeloosheid is de meest voorkomende vorm van insomnia. Wat te doen als je wakker schrikt en niet meer de slaap kunt vatten? (Tekst gaat door onder de video).

1. Hou het donker

Licht aanknippen om te kijken hoe laat het is? Absolute no go. Licht is je grootste vijand als je wilt slapen. Het slaaphormoon melatonine daalt direct. Dat wordt dus in het donker stommelend naar de wc.

2. Stap uit bed

Ehm. Dit lijkt inderdaad haaks te staan op de tip hierboven, maar als je dus echt niet kan slapen, kun je beter niet in bed blijven liggen. Ga er even uit en doe iets ontspannends. Denk: een boek lezen. Of de Libelle. In het donker. Erm. Ok, een heel klein lichtje mag. Maar géén telefoon of computer en al helemaal geen tv, want daar word je dus wakker(der) van.

3. Zet een zonnebril op

Eindig je toch op de bank voor de tv (terwijl we net hebben gezegd dat je dit nooit moet doen), omdat je even niets beters wist te verzinnen, zet er dan in ieder geval een zonnebril bij op. Ja. Een zonnebril. Je hebt dan minder last van de straling van de televisie en je valt erna weer sneller in slaap. Je ziet er belachelijk uit natuurlijk, maar ja, het is middenin de nacht en de gordijnen zijn dicht, dus echt: who cares.

4. Eet niets

De koelkast lonkt en die zak chips is nog aanlokkelijker, maar beheers jezelf. Of het ongezond is valt te betwisten – zie ook in het filmpje hierboven, maar belangrijker: je lichaam ziet het als een beloning. Je traint jezelf dus als het ware om steeds om vier uur ‘s nachts wakker te worden voor eten.

5. Vermijd de klok

Juist, je wordt wakker en vraagt je meteen af op welk onzalig tijdstip jouw lichaam heeft besloten die nachtrust ruw te verstoren. En je gaat uitrekenen hoe weinig uren bedrust je nog hebt. (‘Het is nu 04.30 dus ik kan nog maar 3 uur slapen. 3 uur! Waarom slaap ik niet?! Slaap! Slaaaaap!!!’) Daar word je dus hartstikke gestrest van. Consequentie: je valt nóg minder snel in slaap of helemaal niet meer.

