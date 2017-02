We koken rijst als ons hele leven verkeerd (of doe jij ‘t wel goed?)

Het koken van rijst is hartstikke simpel: je gooit wat rijst in kokend water en laat het vervolgens uitkoken. Toch blijkt deze methode niet goed en zelfs schadelijk voor je gezondheid te zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van de Queens University van Belfast.

Omdat rijst veel arseen bevat, zou het niet voldoende zijn om je rijst alleen te laten uitkoken. Deze onjuist kookmethode zou op de langere termijn zelfs voor kanker, diabetes of hartkwalen kunnen zorgen.

Bereidingswijze

Voor het BBC-programma ‘Trust me, I’m a Doctor’ hebben wetenschappers van de Queens University verschillende bereidingswijzen voor rijst uitgetest. Juist de meest gebruikte bereidingswijze bleek heel schadelijk voor de gezondheid te zijn. In de meeste rijstplantages blijven namelijk in de bodem veel industriële giftige stoffen en pesticiden achter. Wanneer je rijst vervolgens op de verkeerde manier kookt blijft er zorgwekkend veel arseen in de rijst zitten.

Nachtje weken

Professor Andy Meharg probeerde eerst de meest gebruikte kookwijze uit: één kopje rijst laten uitkoken in twee kopjes water. Hij stelde vast dat het arseenniveau nauwelijks daalt. De tweede bereidingswijze, één kopje rijst laten uitkoken in vijf kopjes water, halveerde al meteen het arseengehalte. De derde methode bleek uiteindelijk de beste: door de rijst een nacht te laten weken in water verminder je het arseengehalte met maar liefst 80%.

Zo kook je rijst op een veilige manier:

Laat de rijst een nachtje weken Spoel de rijst tot het troebele water helder wordt Zeef de rijst Doe de rijst in een kom met vijf keer zoveel water als rijst Kook op een laag vuurtje Laat de rijst vervolgens een kwartier sudderen

Bron: The Telegraph. Beeld: iStock