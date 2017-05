Dit moet je vooral wél en níet eten als je in de overgang bent

Huilbuien, opvliegers en andere ongemakken: de overgang gaat vaak niet zonder slag of stoot. Welke rol kan voeding hierin spelen? Hieronder een boodschappenlijstje.

Liever niet

Alcohol

Alcohol verergert namelijk opvliegers en verhoogt daarnaast de kans op borstkanker. Dat glaasje rode wijn kun je daarom beter laten staan.

Sterk gekruid eten verergert opvliegers. En pepmiddelen, zoals koffie helpen daar ook niet echt bij. Het is daarom verstandig de consumptie daarvan te beperken.

Roken is een sterke trigger voor opvliegers. Daarnaast verhoogt roken de kans op borstkanker.

Door de afgenomen spiermassa en de veranderde stofwisseling heeft het lichaam tijdens en na de overgang minder calorieën nodig. Het is dus verstandig de calorie-inname wat terug te schroeven.

Deze kunnen er namelijk voor zorgen dat je daarna weer een suikerdip krijgt, en die kan in de overgang erger uitpakken.

Liever wel

Bladgroenten, noten en peulvruchten

Door de zwakkere botten wordt het extra belangrijk om voldoende calcium en vitamine D binnen te krijgen. Dat kan via melk en ander zuivel. Maar onder andere de verzadigde vetten die daarin zitten, kunnen de opname van calcium ook juist bemoeilijken. Andere bronnen van calcium zijn groenten zoals broccoli, peulvruchten zoals kikkererwten en noten, zoals walnoten. Die noten kunnen door de goede vetzuren ook helpen tegen een droge huid.

Volkorengranen kunnen zorgen voor een goede spijsvertering.

Gefermenteerde producten, waaronder yoghurt, zorgen voor een gebalanceerde darmflora.

Deze producten bevatten een hoog gehalte van de stof tryptofaan. Dit wordt ook wel het ‘geluksstofje’ genoemd. Het kan psychische symptomen verminderen. Tryptofaan wordt in het lichaam omgezet in serotonine, wat als beloningsstofje in onze hersenen werkt.

In vette vis zitten gezonde vetzuren. Deze vetzuren zijn goed voor je hart en bloedvaten.

Beweging houdt niet alleen de stofwisseling op peil, maar dempt ook de psychische effecten, zoals futloosheid en neerslachtigheid.

