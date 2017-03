Libelle Legt Uit: Welke soort kaas is het minst vet?

Kaas is er in vele soorten en maten: belegen kaas, jonge kaas, 48+, 30+, smeerkaas of pitjeskaas. En je kan er ook nog eens alle kanten mee op: op je boterham, tosti, als borrelhapje of geraspt over de pasta (zie video). Maar welke kaas kun je het beste kiezen als je wat pondjes probeert kwijt te raken?

Eerst is het van belang om te weten wat de betekenis eigenlijk is van de nummers op de verpakking van de kaas, zoals 30+ en 40+. Een stuk kaas bestaat voor 40% uit water. Dat vocht bevat geen vet. De overige 60% noemen we de ‘droge stof’, en die droge stof bestaat voor een groot deel uit verzadigd vet.

Vet in de droge stof

De aanduidingen 30+, 40+ of 48+ geven aan hoe hoog het vetgehalte van de droge stof is. In 48+-kaas is het vetgehalte van de droge stof dus 48%. Hoe hoger het getal, hoe vetter de kaas is. Magere kazen (10+, 20+ en 30+) bevatten minder vet en meer calcium.

Jong of oud?

Maar er is nog iets waar je op moet letten: hoe lang heeft de kaas gerijpt? Je kan een stuk jonge 48+-kaas kopen, of belegen 48+-kaas, of oude 48+-kaas. Bij al deze kazen bestaat de droge stof voor 48% uit vet. Maar in jonge kaas zit meer vocht dan in oudere kazen, en minder droge stof. Daardoor is het aantal gram vet dat in de kaas zit dus lager bij jongere kazen, dan bij oudere kazen. Gemiddeld gaat het om zo’n 10% minder vet.

Magere kaas

Hoeveel gram vet er precies in een stuk kaas zit, staat aangegeven op de verpakking. Wil je zo min mogelijk vet binnenkrijgen, kies dan dus voor een stuk magere kaas, bijvoorbeeld jonge 10 +, 20+ of 30+. We zetten de gemiddelden even voor je op een rijtje (vet in grammen per 100 gram kaas ):

Harde kazen

Oud 48+-kaas: 34 gram

Belegen 48+-kaas: 31 gram

Jong belegen 48+-kaas: 30 gram

Jong 48+-kaas: 30 gram

Nagelkaas 40+-kaas: 26 gram

Oude kaas 30+-kaas: 20 gram

Jonge kaas 30+-kaas: 17,7 gram

Kaas 20+-kaas: 12 gram

Kaas 10+-kaas: 6,4 gram

Zachte kazen

Brie 60+: 33 gram

Brie 50+: 25 gram

Zuivelspread: 24 gram

Smeerkaas 48+: 23 gram

Smeerkaas 40+: 17 gram

Smeerkaas 30+: 15 gram

Smeerkaas 20+: 9 gram

Hüttenkäse: 4 gram

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock