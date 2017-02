Dankzij dít wondermiddeltje was ik ineens niet meer moe

Ken je dat, zo rond januari/februari: dat je je bed niet uit te branden bent en eigenlijk alleen maar moe en lamlendig op de bank hangt? Dat had Libelle’s Laurence ook. Elke winter. Tot ze gewezen werd op vitamine D.

Een aantal jaar geleden studeerde mijn vriendin af aan de School voor Journalistiek. Een deel van haar afstudeerproject was een interview met een arts. Ik zou het voor haar zou nalezen op spelfouten. Gelukkig maar, want anders was ik nooit op het idee gekomen om zelf vitamine D te slikken. Ik las het volgende…

“Nederlanders kampen in de wintermaanden met klachten als vermoeidheid of lusteloosheid. Veel van deze kwalen kunnen worden verklaard door een tekort aan vitamine D, zegt Jitze Duk van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zo’n tekort is bovendien makkelijk te verhelpen.

Kuurtje

Duk is een vrolijke gynaecoloog van middelbare leeftijd. Je zou hem haast de ambassadeur van de vitamine D kunnen noemen. Vanuit zijn praktijkruimte in het Amersfoortse ziekenhuis somt hij enthousiast diverse voorbeelden op, van patiënten die met allerhande gezondheidsproblemen bij hem langskwamen: ‘Een Ghanese vrouw die klaagde over pijn in haar armen en benen. Een meisje dat in de winter veel school verzuimde omdat ze te weinig energie had. Een Marokkaanse vrouw die klaagde over vermoeidheid… Al deze klachten waren opgelost na een vitamine D kuurtje van zes weken.’

Supermiddel

In 2004 en 2005 deed Duk samen met zijn collega Jos Wielders onderzoek naar vitamine D tekort onder zwangere vrouwen. En nu, ruim acht jaar later, wil hij voor het ‘supermiddel’ vitamine D draagvlak krijgen. Volgens Duk zijn ruim 4 miljoen Nederlanders ‘vitamine D deficiënt’, dat wil zeggen dat ze onvoldoende vitamine D in het lichaam hebben. Duk: ‘En in de winter ligt dit aantal vaak nog hoger’.”

Eigen ervaring

Net als de mensen in het artikel was ik moe, lusteloos, en eigenlijk ronduit niet te genieten. Maar toen ik vitamine D ging slikken, klaarde ik op. Sindsdien zweer ik bij het ‘medicijn’. Tot het begin van de lente slik ik trouw elke dag een vitamientje. Daarna neemt de zon het over. Ben ik nooit meer moe? Nee, natuurlijk niet. Maar naar mijn idee ben ik er wel sneller bovenop en heb ik over het algemeen meer energie.

Wetenschappelijk niet bewezen

Mijn eigen huisarts, die ik onlangs naar het effect vroeg van vitamine D, noemt het een placebo-effect. De daadwerkelijke gevolgen van een tekort en het slikken van de pillen, zijn naar zijn mening nooit goed wetenschappelijk onderbouwd. En toch ziet ook hij in zijn praktijk mensen opknappen van zo’n kuur. Van een simpel potje vitamine D dus, dat je voor een paar euro bij de drogist kunt halen. Ondanks het gebrek aan bewijs, vindt zelfs mijn kritische dokter het tóch het proberen waard: “Ook al zit het waarschijnlijk tussen je oren: helpt het, dan helpt het.”

Dr. Rutger

In onderstaand vlog legt Libelle’s dokter Rutger uit hoe je voldoende vitamine D binnenkrijgt en wat de ernstige gevolgen zijn van een tekort…

