Met déze work-out zorgt Adele ervoor dat ze in vorm blijft

Je kunt sporten met Lot (zie video), maar je kunt er ook net als zangeres Adele voor kiezen om met maar 7 minuten per dag heel veel vooruitgang te boeken.

Adele is (net als veel mensen) geen groot fan van sporten. Althans, dat wordt duidelijke uit de foto’s die ze deelt op Instagram. Daarom snappen wij heel goed dat ze het graag bij een korte work-out van nog geen 10 minuten houdt. Maar de 7 minuten durende work-out is dan wel weer een heel pittige.

Het geheim

Met het sporten wil Adele in vorm blijven, maar niet heel dun worden. Kijk, daar kunnen wij ons goed in vinden. Het grote geheim om dat te bereiken, zou volgens de personal trainer van Adele de ‘Seven Minutes in Heaven Ab work-out’ zijn die je ook gewoon thuis kunt doen. En zo zit dat in elkaar:

1e minuut: planken

2e en 3e minuut: na de klassieke plank is het tijd voor de ‘side plank’. Bij deze plank leun je op je arm en draai je je lichaam naar de zijkant. Wissel na de 2e minuut van kant.

4e minuut: nu herhaal je de oefening van de eerste minuut, maar in plaats van op je handen staan, leun je op je onderarm.

5e minuut: ga op de grond zitten en buig je benen in de lucht net alsof je ze op een tafel legt. Duw je billen omhoog terwijl je armen op de grond blijven

6e minuut: ga op je rug liggen, til je benen, armen en schouders van de grond. Houd je benen vast in de lucht in een hoek van 45 graden.

7e minuut: ga op je buik liggen en strek om en om je linkerbeen en rechterarm en rechterbeen en linkerarm uit terwijl je buik op de grond blijft.

En voilà, een killer work-out is geboren. En 7 minuten per dag moet wel lukken, toch?

getting ready… Een bericht gedeeld door Adele (@adele) op 6 Jan 2016 om 12:32 PST



Bron: Drozthegoodlife.com. Beeld: Instagram.