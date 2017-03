Dít is de beste work-out bij jouw sterrenbeeld

Kun jij maar geen work-out vinden die bij je past en kan ook Lot je zelfs niet helpen (zie video)? Probeer dan eens een work-out te kiezen op basis van je sterrenbeeld.

Past zumba het beste bij jou of wil jij iets spannends als klimmen? Deze sport past het beste bij jouw sterrenbeeld:

Ram

Een ram houdt wel van aandacht en is ook nog eens heel fanatiek. Een training met veel persoonlijke aandacht en uitdaging past daar dus heel goed bij. Bel die personal trainer maar op, Ram. Dat is helemaal iets voor jou.

Stier en Kreeft

Stieren kunnen beter gaan dansen. Doordat jij sensueel bent en ook heel geïnteresseerd bent in kunst zorgt ervoor dat dit jouw perfecte work-out is. Het is niet alleen een goede training, maar ook nog eens iets leuks. Datzelfde geldt eigenlijk voor de Kreeft. Kreeften hebben het liefst mensen om hun heen. Een groepsles zoals zumba zou daarom een hele goede sport voor jou zijn.

Tweelingen

Tweelingen zijn niet zo snel onder de indruk en vinden snel iets saai. Een training met verschillende korte oefeningen past daar het beste bij. HIT is een heftige intervaltraining die Tweelingen blijft uitdagen.

Schorpioen en Leeuw

Als Schorpioenen ergens voor gaan, dan gaan ze echt ergens voor. Ze blijven gefocust en daarom is een sport met een doel op lange termijn een goede sport voor de Schorpioen. Hardlopen en dan vooral trainen voor een lange afstand, past goed bij jou. Ook de Leeuw is heel competitief en heeft meer dan genoeg motivatie voor een training van het hele lichaam.

Boogschutter en Steenbok

De Boogschutter is heel avontuurlijk en die vinden een ‘saaie’ work-out als tennis of hockey dus echt niets aan. Boogschutters kiezen liever voor iets spannenders als klimmen. Durf jij het aan? Ook een Steenbok gaat graag een uitdaging aan en wordt van een extra zware work-out pas echt blij. Een legertraining? Geen probleem voor jou!

Maagd

De Maagd is heel perfectionistisch en wil alles zo goed mogelijk doen. Barre past daar heel goed bij. De work-out die heel erg op ballet lijkt, traint je om bewegingen zo perfect mogelijk te doen. En daar word jij gewoon heel blij van.

Vissen en Weegschaal

Wil je jezelf trainen maar ook op zoek gaan naar je innerlijke zelf? Met yoga heb je dat allebei, Vissen. Precies wat bij jou past. De Weegschaal daarentegen wil het liever wat wilder en kan beter gaan kickboksen.

Waterman

De Waterman houdt van gezelligheid en sport dan ook het liefst met anderen in een team. Een teamsport als hockey, voetbal of handbal past dus heel goed bij jou.

