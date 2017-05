Waarom je nooit ‘voor de zekerheid’ moet gaan plassen

Het is echt een beetje een vrouwendingetje om voordat je weggaat voor de zekerheid nog even naar de wc te gaan. Toch blijkt dat niet zo’n goed idee te zijn omdat dat gevolgen voor je gezondheid kan hebben. Andere problemen met je blaas? Daar vertelt Dokter Rutger in de video alles over.

Naar de wc gaan terwijl je eigenlijk helemaal niet hoeft te plassen, is volgens een Britse gynaecoloog niet goed voor je gezondheid. Het kan op lange termijn problemen aan de blaas veroorzaken. De functie van de blaas is vooral aangeleerd gedrag volgens de arts. Doordat je als kind leert wanneer je naar het toilet moet gaan, ziet je lichaam dat als tweede natuur. Je hoeft er niet meer over na te denken. Maar dat werkt ook de andere kant op: het is ook heel makkelijk om die gewoontes om te gooien als je naar de wc blijft gaan op een moment dat je helemaal niet hoeft.

Voorkomen

Op die manier kan een fout patroon ervoor zorgen dat je jezelf foute gewoontes aanleert en je steeds sneller naar de wc moet omdat je blaas nog maar voor de helft gevuld kan zijn. Dat is niet zo gemakkelijk te behandelen, dus je kunt het beter voorkomen en pas naar het toilet gaan als je écht het gevoel hebt dat je moet.

Bron: Drozthegoodlife.com. Beeld: iStock.