Niet alleen een beetje narrig: kun je ziek worden van te weinig slaap?

Van een slapeloze nacht kun je goed uit je hum zijn. Je voelt je dan suffig en lichtgeraakt. Maar welke invloed heeft te weinig slaap eigenlijk op je gezondheid?

Chronische moeheid heeft effect op je immuunsysteem. (tekst gaat door onder video)

En dan niet op de manier dat het je superkrachten geeft waardoor je alle verkoudheidjes moeiteloos van je afslaat.

Tweelingen

In het onderzoek dat werd gepubliceerd in het slaaptijdschrift Sleep, keken de onderzoekers naar 11 bloedmonsters van identieke tweelingen die er een verschillend slaappatroon op nahielden. Twee weken lang werd hun nachtrust precies bijgehouden. Aan het eind van het onderzoek werden hun bloedmonsters naast die van hun tweelingbroer- of zus gelegd.

Reactievermogen

De onderzoekers ontdekten dat de tweeling die minder sliep, signalen vertoonde van een onderdrukt immuunsysteem. Een chronisch slaaptekort sluit het systeem dat verantwoordelijk is voor het reactievermogen van het immuunsysteem. “Dit onderzoek laat een potentiële link zien tussen een slaaptekort en nadelige gevolgen op het gebied van stofwisseling, hart en vaten en infecties.

Psychische stress

Het is niet de eerste keer dat te weinig slaap in verband wordt gebracht met (fysiek) ziek worden. In 2012 werd al ontdekt dat een ernstig tekort hetzelfde effect heeft op het immuunsysteem als psychische stress. Een ander onderzoek toonde aan dat een slaaptekort de kracht van een vaccinatie kan verminderen. Op de lange termijn kan een slaaptekort dus serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken.

Bron: Bustle.com. Beeld: iStock