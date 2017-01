Zó lukt het om minder te snaaien

Vaak lukt het overdag nog wel om niet te veel en gezond te eten, maar zodra we ’s avonds op de bank ploffen, lonkt al dat lekkers in je keukenkastjes… En dan ga je snaaien. Wij vroegen voedingsdeskundige Astrid Postma hoe je ’s avonds snacken kunt beperken.

Stilstaan

Wanneer je een ongezonde gewoonte wilt veranderen is het volgens Dr. Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum belangrijk om eerst even stil te staan bij waarom je deze gewoonte nu eigenlijk hebt. “Bekijk goed wat ervoor zorgt dat je ’s avonds telkens weer naar snacks grijpt. Wat is de belangrijkste aanleiding? Doe je dit bijvoorbeeld omdat je zin hebt in iets lekkers of omdat je je rot voelt of verveelt?”

Uit of thuis

Bedenk of het er ook mee te maken met wie je bent, wat je doet en waar je bent. Steekt je ongezonde gewoonte bijvoorbeeld altijd de kop op wanneer je met vrienden bent of juist wanneer je alleen bent? En is het bijvoorbeeld tijdens werken, of juist als je ’s avonds tv kijkt? En is het bijvoorbeeld op het station of thuis? Astrid: “Hoe scherper je de belangrijkste aanleiding van jouw gewoonte in beeld hebt, hoe beter je een voornemen kunt maken.”

Laat toetje

De voedingsdeskundige heeft een slimme tip om ’s avonds minder te snaaien: de als-dan techniek. “Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat wanneer je ’s avonds zin hebt in iets lekkers je dan een stuk fruit eet.” En als je vaak eet uit verveling? “Maak dan de afspraak dat je iets gaat doen zoals een wandeling maken of de was opvouwen.” Daarnaast kan het ook een goed idee zijn om je toetje uit te stellen tot later op de avond en ervoor te zorgen dat je avondmaaltijd veel vezels, eiwit en goede vetten bevat. “Zo is de kans dat je weer trek krijgt minder groot.”

Beeld: iStock